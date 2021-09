João Pedro Campos Hoje às 15:08 Facebook

Um banhista foi, na manhã desta quinta-feira, resgatado por duas pessoas do mar na Praia de Quiaios, na Figueira da Foz.

O homem foi transportado para o Hospital Distrital da Figueira da Foz, depois de ter sido sujeito a manobras de reanimação.

A situação ocorreu pelas 11.37 horas, tendo estado no local meios do INEM e dos Bombeiros da Figueira da Foz, com cinco viaturas e 12 elementos.