Despiste mata menina de 13 anos na Figueira da Foz

Vítima mortal tinha 13 anos e era natural de Vagos. Tinha estado a ver o pai atuar numa banda, num bar na Serra da Boa Viagem.

Um despiste de automóvel, na madrugada deste domingo, cerca das 3.30 horas, em Brenha, na Figueira da Foz, causou a morte a uma adolescente de 13 anos, natural de Vagos. Na sequência do acidente, mais três passageiras do carro, duas delas menores de idade, sofreram ferimentos ligeiros. A condutora da viatura, que terá acusado uma taxa de álcool no sangue superior aos 0,5 g/l que são permitidos por lei, ficou gravemente ferida.

Melissa Venceslau tinha estado num bar, na Serra da Boa Viagem, a assistir a uma atuação da banda à qual o seu pai, Toni Venceslau, pertence. Estaria de regresso a Vagos, com familiares, quando aconteceu o despiste.

O pai foi alertado para o acidente e acorreu de imediato ao local do acidente. Quando a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação chegou, encontrou-o com a filha nos braços, gravemente ferida.

A equipa médica ainda efetuou manobras de reanimação, conseguindo que a adolescente retomasse a atividade elétrica, mas a caminho do hospital voltou a entrar em paragem cardiorrespiratória. O óbito acabaria por ser declarado no hospital.

Duas das ocupantes do automóvel que ficaram feridas sofreram várias fraturas. Três das vítimas eram naturais de Vagos e uma de Vila Franca de Xira. Segundo o JN apurou, as duas vítimas menores de idade foram transportadas para o Hospital Pediátrico do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, a condutora para o Hospital de Aveiro e uma quarta vítima teve alta hospitalar ao longo do dia. A GNR tomou conta da ocorrência e está a investigar.