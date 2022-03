Ex-presidente da Figueira da Foz insultado por elemento municipal

Carlos Monteiro alvo de ofensas por membro da Comissão de Cultura em rede social.

O presidente do município da Figueira da Foz vai analisar o insulto de um elemento da Comissão Municipal de Cultura ao vereador socialista e anterior presidente Carlos Monteiro (PS), que esta quarta-feira denunciou a situação em sessão de Câmara.

"Acho intolerável que nomeados pela Câmara se dirijam ao antigo presidente e vereador da autarquia em termos e num nível pouco dignificante para o exercício político e para a democracia", disse Carlos Monteiro, a propósito de uma publicação de António Agostinho no Facebook.

Na publicação, Agostinho, um dos três elementos da Comissão Municipal de Cultura, responsável pelas comemorações da elevação a vila e cidade da Figueira da Foz, escreveu que o anterior presidente da Câmara era um "empata, nem f..., nem saía de cima!"

"Palavra de honra que não li", disse Santana Lopes, que considerou "inaceitável" a publicação do "blogger" figueirense - que já retirou o comentário das redes sociais - e prometeu "tratar do assunto". No final da sessão, aos jornalistas, voltou a dizer que a expressão era "inaceitável", mas não adiantou o que vai fazer, dizendo que ainda "não teve tempo".

"Ouvi o que ouvi, depois vou ver e pensar sobre o assunto", rematou o presidente, eleito pelo movimento Figueira a Primeira