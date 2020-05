Figueira da Foz quer antecipar em dois anos a recolha obrigatória de biorresíduos

Hoje às 18:13 Facebook

O município da Figueira da Foz quer antecipar em dois anos o prazo limite para a recolha obrigatória de biorresíduos, fixado no ano de 2023, tendo sido aprovada uma candidatura de cerca de 600 mil euros para o conseguir, anunciou a autarquia.

A Câmara Municipal da Figueira da Foz explica que o projeto de recolha seletiva dos resíduos orgânicos biodegradáveis - que atualmente são depositados junto com o lixo doméstico indiferenciado e que podem ser valorizados para reutilização posterior, por exemplo, na agricultura - "pretendeu antecipar-se" às normas que impõem a recolha seletiva de biorresíduos a partir de 2023. A autarquia espera assim que "nesse ano [2023] já se encontre esta recolha implementada e a funcionar em pleno".

O projeto incidirá, na fase inicial, nas freguesias de Buarcos e São Julião, Tavarede, Vila Verde e São Pedro, "por serem as que apresentam uma maior densidade populacional", e consiste na disponibilização de 340 contentores de rua com capacidade de mil litros cada um e de baldes de 10 litros "por cada um dos alojamentos na área de operação". No total, são disponibilizados cerca de 24 mil baldes, "a serem mantidos, conservados e limpos pelos utilizadores no interior das suas habitações", refere a informação camarária.

