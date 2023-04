Figueira da Foz quer "devolver" passeios aos peões

João Pedro Campos Hoje às 19:27 Facebook

Grupo de moradores denuncia estacionamentos em cima dos passeios e já apresentou propostas à Câmara

Um grupo de moradores da Figueira da Foz criou um movimento em que denuncia os vários estacionamentos nos passeios e pretende que estes sejam para os peões, ao mesmo tempo que apela ao encerramento de algumas ruas ao tráfego automóvel. As propostas já foram apresentadas à Câmara, que as está a analisar.

"Cerca de 80% das ruas da Figueira da Foz estão entregues aos automóveis, os peões estão a ter um papel secundário. Queremos mudar esta mentalidade, queremos as nossas crianças a brincar em segurança nas ruas", defende a porta voz do movimento "Figueira da Foz - O peão primeiro", Cristina Costa. No levantamento feito em várias ruas da cidade, o movimento detetou mais de 100 carros nos passeios.

Segundo Cristina Costa, os pontos mais críticos são as ruas 5 de outubro e Rancho das Cantarinhas, em Buarcos, na zona do Estádio e próximo das escolas. "Nas imediações das escolas a situação é perigosíssima. Defendemos que as entradas das escolas devem estar vedadas aos automóveis", defende.

Alerta às autoridades

Segundo o movimento, já foram feitas várias denúncias à PSP, mas sem grandes resultados práticos. "Chamamos a polícia, diz que vem, mas depois passa e não faz nada. Acaba por não ter o efeito pretendido", considera Cristina Costa, apontando para a necessidade de alocar meios policiais na vigilância destes casos.

"Já me aconteceu ver uma pessoa a estacionar numa ciclovia, avisá-la e ela dizer que não ia tirar o carro. Avisei que ia chamar a PSP e a pessoa disse que, quando chegassem, já ela teria ido embora", exemplifica a porta-voz do movimento.

A situação já levou a uma reunião do movimento com a Câmara, onde foi proposta maior fiscalização aos estacionamentos e o encerramento de algumas ruas ao tráfego automóvel. Segundo Cristina Costa, a autarquia ficou de avaliar as propostas. "Já conseguimos algumas melhorias, sobretudo nas imediações das escolas. Mas queremos mais, não estamos a pedir nada que não seja devido aos peões", justifica.

"Figueira da Foz - o peão primeiro" é já o nome de um grupo no Facebook, que, desde o início do ano, já juntou quase 200 membros e várias dezenas de fotografias de automóveis estacionados nos passeios.