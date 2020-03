Figueirenses solidários com artistas de circo

Hoje às 17:52 Facebook

Uma dezena de adultos e duas crianças, bem como vários animais domésticos, vivem, desde o início do mês, nas caravanas do Circo Nederland, instalado no terreno do Ginásio Clube Figueirense (GCF). Estão a ser abastecidos com produtos alimentares pelo Núcleo da Figueira da Foz do Centro de Apoio ao Sem-Abrigo. Entretanto, na sequência de um apelo nas redes sociais, são muitos os figueirenses que estão a doar alimentos e outros bens de primeira necessidade.

O circo obteve licença da autarquia para atuar durante três dias - sexta-feira, sábado e domingo-, no início do mês, impondo uma lotação máxima de 100 pessoas, no âmbito do plano municipal de contingência para o novo coronavírus. Os espetáculos, contudo, por falta de público, não se realizaram. Dias depois, foi decretado o estado de emergência.

