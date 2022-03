Folia "fez bem" à Figueira da Foz

O regresso, ao fim de 20 anos, dos desfiles de Carnaval à Figueira da Foz deixou o autarca Pedro Santana Lopes satisfeito.

Com três desfiles todos próximos da lotação esgotada no recinto da avenida do Brasil, o presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, considera que o regresso do Carnaval foi uma decisão acertada. "Estávamos todos a precisar disto, até perante todas as tristezas que temos enfrentado. Foi divertido, organizado e fez bem à Figueira. Dias muito bons, felizmente correu bem e até São Pedro ajudou, tendo só chovido no fim do último desfile", considerou o autarca, no final do cortejo carnavalesco desta terça-feira.

Ainda sem números do número de pessoas e do retorno financeiro para a cidade, Pedro Santana Lopes garante que os três dias em que houve desfiles de carnaval (sábado à noite, domingo e terça-feira à tarde) "foram muito bons".

De todos os pontos

O presidente da Associação do Carnaval de Buarcos, Adelino Vaz, congratula-se com os três dias de festa. "Pelas indicações que recebi, a Figueira da Foz recebeu visitantes de todos os pontos do país. Foi muito bom", salienta. Adelino Vaz estima que, nos três desfiles, terão sido registadas entre 20 a 25 mil entradas.

Para o próximo ano, ambas as instituições consideram importante manter os moldes dos desfiles. "Há sempre alguns aspetos a melhorar e, de ano para ano, vamos retocando alguns pormenores", conclui Adelino Vaz.