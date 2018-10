Bárbara Figueiredo Hoje às 18:13 Facebook

As escolas do concelho da Figueira da Foz vão estar fechadas, esta segunda-feira, devido aos estragos provocados pela tempestade Leslie, que na última noite atingiu com violência aquela região.

A informação foi prestada pelo vereador da Educação da câmara da Figueira da Foz, Nuno Gonçalves.