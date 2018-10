Câmara da Figueira cria equipas para apoiar pessoas carenciadas após Leslie

Bárbara Figueiredo Ontem às 22:46 Facebook

Para socorrer as situações de "mais urgência", a autarquia da Figueira da Foz criou duas equipas compostas por técnicos municipais dos Departamentos de Obras, Urbanismo e Ação Social, para apoiar pessoas comprovadamente carenciadas, após a passagem da tempestade Leslie pela cidade, segundo um comunicado divulgado esta quinta-feira.

Segundo a autarquia, as equipas encontram-se preparadas para "diagnosticar e encaminhar as diferentes situações para os apoios necessários, bem como efetuar pequenas reparações em habitações" afetadas pela Leslie e onde viviam pessoas, com, "comprovadamente, escassos recursos económicos".

Em comunicado, o Vereador com o Pelouro de Projetos e Obras Municipais, Carlos Monteiro, refere que "a nossa preocupação é garantir que ninguém esteja a viver em casas sem condições de salubridade e habitalibidade ou que, por não as terem, se vejam obrigadas a deixar as casas e as comunidades que integram".

Quem pretender obter apoio que ainda não tenha sido contactado pelas equipas municipais, deve dirigir-se às sede das suas Juntas de Freguesia, onde serão agendadas avaliações com as equipas municipais.