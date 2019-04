Cadáver encontrado no rio Mondego na Figueira da Foz

Hoje às 20:04 Facebook

Um cadáver foi encontrado hoje no estuário do rio Mondego, na Figueira da Foz.

O alerta foi dado cerca das 17.20 horas, depois de ter sido descoberto o corpo ao cimo da água, no estuário do Mondego, zona de Vila Verde, naquele município do distrito de Coimbra, indicou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

"O assunto passou para a responsabilidade da Polícia Marítima e as autoridades estão ainda no local", adiantou: à Lusa, fonte do CDOS, sem adiantar outros detalhes.

Uma fonte dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz confirmou a ocorrência, indicando que os serviços da instituição foram solicitados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM.