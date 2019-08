Família destruída na véspera de regressar a França

João Pedro Campos Hoje às 07:50 Facebook

Artur Fajardo, a filha Cíntia e a enteada Beatriz regressavam a casa a pé do café, segunda-feira à noite, quando foram atropelados, numa reta da EN109, na localidade de Pedros, na Figueira da Foz.

Foram projetados cerca de 20 metros. Artur, de 48 anos, teve morte imediata. Beatriz, de 19, ainda foi sujeita a manobras de reanimação, mas acabou por falecer no local. Cíntia, de 12 anos, foi a única sobrevivente. Foi transportada para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde está com prognóstico reservado. A família viajava esta quarta-feira para França, país onde estava emigrada.

Segundo o Gabinete de Comunicação do hospital, a criança está ventilada e com prognóstico reservado. Dois familiares das vítimas assistiram ao atropelamento e tiveram de receber apoio psicológico. O condutor do carro foi transportado ao hospital, com ferimentos ligeiros.

Artur, Cíntia e Beatriz estavam emigrados em França. A mãe das duas jovens, por obrigações profissionais, tinha regressado mais cedo. Os três partiriam esta quarta-feira, depois de um período de férias.

