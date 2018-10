Mais 20 escolas da Figueira da Foz reabrem esta quarta-feira

Bárbara Figueiredo Ontem às 22:47 Facebook

Após a passagem da tempestade Leslie na Figueira da Foz e a reabertura parcial de 12 escolas na segunda-feira, reabrem na quarta-feira mais 20 escolas no concelho, faltando ainda reabrir outras 23.

Após uma reavaliação das condições, irão então reabrir nesta quarta-feira o Jardim de Infância/EB1 de Vila Verde, Santana, Costa de Lavos, Carvalhais, Gala, Santa Luzia e Leirosa. Também abrem portas a EB1 do Castelo, Netos, Vigários, Paião, Abadias e do Viso (funcionando a EB1 do Viso no centro escolar de São Julião/Tavarede), segundo um comunicado divulgado pelo Município da Figueira da Foz.

Reabrem ainda o Jardim de Infância de Regateiros, Ferreira a Nova, Tromelgo, Caceira e Regalheiras (fechada apenas entre as 8 horas e as 13 horas).

As Escolas EB2/3 Dr. Pedrosa Veríssimo, Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho e a Escola profissional INTEP abrirão também.