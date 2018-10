Ministra do Mar classifica de "muito grave" a situação no porto da Figueira da Foz

Bárbara Figueiredo Hoje às 19:07 Facebook

A ministra do mar, Ana Paula Vitorino, classificou, esta quarta-feira, a situação no porto de pesca e comercial da Figueira da Foz de "muito grave", no seguimento da tempestade Leslie, e estima prejuízos de 5 milhões de euros.

"Há uma cenário de grande complexidade na Docapesca, no porto comercial, na indústria de pescado, bem como em toda a pesca", estimando um valor "ainda não muito concreto" de 5 milhões nos prejuízos da economia do mar, sem contabilizar ainda o facto de "não se poder laborar durante algum tempo".

A ministra aproveitou para lembrar que se tratam de áreas muito importantes para a economia nacional e para quem as pratica.

Ana Paula Vitorino relembra que vai ser encontrada uma "solução integrada de todo o Governo", amanhã, em Conselho de Ministros, onde apresentará um levantamento provisório dos prejuízos e onde serão decididos os apoios à reconstrução.