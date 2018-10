Navigator obrigada a suspender produção na Figueira da Foz por causa de Leslie

Bárbara Figueiredo Hoje às 14:14 Facebook

Twitter

A passagem do furacão Leslie pela Figueira da Foz obrigou a The Navigator Company a suspender os trabalhos na fábrica até uma semana, informou a empresa.

"A Navigator vem por este meio comunicar ao mercado que a passagem do furacão Leslie por Portugal, que atingiu de forma particular a região da Figueira da Foz no sábado e domingo, causou danos patrimoniais na sua unidade fabril instalada naquela zona, e que esta se encontra, devido a esses danos, com a laboração suspensa", informou a empresa liderada por Diogo da Silveira, em comunicado divulgado no site da CMVM.



"Neste momento a fábrica encontra-se sem fornecimento de água, eletricidade e telecomunicações, havendo uma estimativa inicial de que a laboração possa ser retomada dentro de uma semana", adiantou. "Estima-se que esta paragem constitua uma perda de produção de cerca de 6 mil toneladas de pasta e 10 mil toneladas de papel".