Parque de Campismo da Figueira da Foz recuperado a partir de sexta-feira

O Parque Municipal de Campismo da Figueira da Foz vai, a partir de sexta-feira, começar a ser recuperado, através de uma empresa contratada pelo Município, de forma a "restabelecer a normalidade", segundo um comunicado divulgado esta sexta-feira.

De um total de 885 árvores que compunham aquela "mancha verde", a tempestade Leslie afetou 321, entre as quais "293 pinheiros bravos, sete pinheiros mansos, oito choupos, quatro cedros, dois loureiros, quatro diferenciadas, uma azinheira e dois eucaliptos", salvando-se assim 564 árvores.

Segundo o Município, a empresa contratada vai trabalhar também ao longo do fim de semana para que a recuperação seja rapidamente concluída.

"Ainda no Parque Municipal de Campismo, do total de 11 bungalows, quatro ficaram com a cobertura danificada, enquanto outro teve o vidro da sacada e a portada partidos. Os seis balneários existentes tiveram danos nomeadamente na cobertura e no interior, os seis apoios de lavagem de louça ficaram totalmente destruídos, assim como a lavandaria. A Casa do Parque também teve o telhado danificado. Todos estes danos serão também reparados, para que o Parque Municipal de Campismo possa reabrir ao público o quanto antes", informou a Autarquia.