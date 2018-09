PJ exclui "ação de terceiros" na morte de professora encontrada na mala do carro

Bárbara Figueiredo Hoje às 14:42 Facebook

A Polícia Judiciária excluiu a hipótese de crime no caso da professora encontrada morta no porta-bagagens do carro, na quarta-feira, em frente a casa, na Figueira da Foz.

Carlos Dias, subdiretor da Polícia Judiciária, adiantou ao JN que "está afastada a possibilidade de ter havido a intervenção de terceiros na morte" da mulher.

A professora, de 58 anos, sofria de doença bipolar e encontrava-se de baixa há algum tempo. Natural da Figueira da Foz, lecionava da Escola João de Barros

O corpo será sujeito a autópsia no Instituto de Medicina Legal de Coimbra, para apurar como ocorreu o suicídio.

A mulher, dada como desaparecida no domingo, foi encontrada, sem sinais aparentes de violência, na bagageira do carro, estacionado à porta de casa, na Figueira da Foz.