Os leitores do jornal inglês "The Guardian" elegeram a geladaria Emanha, na Figueira da Foz, como uma das 20 melhores do continente europeu.

No seu site oficial, e depois de uma breve introdução, o jornal refere: "Artesanal, ótimos ingredientes e uma empresa familiar. Experimente o sabor de algas marinhas. É magnífico. Logo atrás da ampla praia da Claridade".

