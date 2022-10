Ligação de barco entre margens na Figueira da Foz no final do ano

JN Hoje às 17:10 Facebook

Embarcação elétrica para 39 passageiros ligará zona de São Julião ao Cabedelo.

Dentro de poucos meses deverá entrar em funcionamento a embarcação elétrica adquirida pelo município da Figueira da Foz para efetuar a travessia entre as duas margens, disse esta quarta-feira o presidente da Câmara. "Espero que esteja concluído até final do ano, mas o vereador [Manuel Domingues] vai lá [ao estaleiro] na sexta-feira e só tenho a certeza do prazo depois", referiu Santana Lopes.

O barco, movido a energia elétrica, vai ligar diariamente, com várias carreiras, a zona de São Julião ao Cabedelo, e terá capacidade para transportar 36 passageiros, num investimento superior a meio milhão de euros.

A ligação mais rápida que existe para o lado sul do concelho é a Ponte Edgar Cardoso, que vai entrar em obras no início de novembro, ficando condicionada, pelo que a embarcação vai representar uma alternativa de transporte mais rápido e menos poluente.

Por outro lado, as ligações de barco no Mondego justificam-se também pelo facto de o Hospital da Figueira da Foz, que tem perto de um milhar de funcionários, se encontrar na margem sul da cidade, na zona do Cabedelo.

"Estamos a estudar neste momento se a embarcação se vai integrar ou não no sistema de transportes que a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra está a desenvolver", disse Santana Lopes.

O executivo municipal da Figueira da Foz atribuiu ao barco o nome de Carlos Manuel Azevedo Simão, antigo presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, no concelho da Figueira da Foz.