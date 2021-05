Mulher condenada a pena suspensa por tentar incendiar amante na Figueira da Foz

Hoje às 16:08 Facebook

A mulher de 36 anos que em agosto do ano passado regou o ex-amante com gasolina e o tentou incendiar, na Figueira da Foz, foi condenada a uma pena de prisão de cinco anos, suspensa, por homicídio qualificado na forma tentada, dano qualificado e ameaça agravada.

A mulher vai ter ainda de pagar uma indemnização de 10 mil euros à vítima. O tribunal deu como provado "quase tudo o que consta da acusação", referiu esta segunda-feira, dia 3 de maio, o presidente do coletivo de juízes, Miguel Veiga. O crime ocorreu na madrugada de 4 de agosto do ano passado, na rua Major Aviador Humberto Cruz, no centro da Figueira da Foz.

