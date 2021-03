Pedro Machado é candidato do PSD à Câmara Municipal da Figueira da Foz

João Oliveira Hoje às 18:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal anunciou esta quinta-feira a candidatura às Autárquicas de 2021.

Pedro Machado assumiu esta quinta-feira a candidatura à Câmara Municipal da Figueira da Foz. "Aceitei o desafio de encabeçar a lista do Partido Social Democrata às próximas eleições autárquicas no concelho da Figueira da Foz", anunciou numa declaração escrita.

Natural de Coimbra, com 55 anos, considera que a experiência como presidente do Turismo do Centro de Portugal, cargo que ocupa desde 2006, constitui "uma mais-valia inestimável" para a sua candidatura.

Pedro Machado quer que os figueirenses "voltem a acreditar na sua cidade" e anuncia, para breve, a apresentação das linhas programáticas de uma estratégia que "envolverá toda a comunidade do concelho".

Na declaração divulgada, Pedro Machado revelou ainda uma lista de personalidades locais e nacionais que apoiam a sua candidatura, que conta com nomes como os figueirenses Miguel Poiares Maduro (ex-ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional) ou Hugo Almeida (ex-jogador da seleção nacional de futebol), bem como os nacionais Luís Marques Mendes (comentador político, ex-presidente do PSD) ou José Miguel Júdice (Jurista, ex-bastonário da Ordem dos Advogados).