Rampa emprestada para homem ter acesso ao tribunal

Responsável de uma obra vizinha cedeu a estrutura para vítima de acidente de trabalho na Figueira da Foz.

Um homem com mobilidade reduzida precisou de uma rampa amovível cedida por uma empresa de construção civil para entrar anteontem no Tribunal do Trabalho da Figueira da Foz. O tribunal admite que a situação terá de ser resolvida e já a reportou às entidades superiores.

João Sousa dirigiu-se ao tribunal para uma audiência relacionada com o acidente de trabalho que o deixou paraplégico em janeiro de 2016. Ao chegar, deparou-se com dois degraus na entrada, sem rampa, o que impedia a sua entrada. "A solução que me deram era pegar na cadeira ao colo, mas disse logo que não, porque ela pesa 200 quilos", afirma João ao JN.