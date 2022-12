Santana Lopes quer fixar jovens com campus universitário na Figueira da Foz

O presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, espera que a instalação de um campus da Universidade de Coimbra na cidade, inaugurado esta terça-feira, fixe jovens no concelho..

"Uma das coisas que anima este projeto é a fixação de jovens. A Figueira da Foz terá ainda mais saber e investigação", aponta o autarca.

Santana Lopes afirma estar preocupado com "a sangria demográfica no país", considerando que o Parlamento não discute esta questão com a premência que se exige. "Só se resolve com a criação de riqueza e alteração de rendimentos", considera.

Licenciaturas e investigação

O campus da Universidade de Coimbra na Figueira da Foz vai funcionar na Quinta das Olaias, próximo do Centro de Artes e Espetáculos. Será, numa primeira fase, destinado à investigação, com a previsão de instalação de licenciaturas dedicadas ao mar e ambiente a partir de 2025.

Será na Figueira da Foz que a Universidade de Coimbra vai instalar o Centro de Investigação das Alterações Climáticas.

"Temos de investigar os problemas e procurar soluções para esses problemas", defende o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, dando o exemplo da erosão costeira provocada pelo avanço do mar.

"Está provado que há soluções, como nos Países Baixos, que tem esse nome porque tem zonas abaixo do nível do mar", exemplifica.

Sobre as instalações agora inauguradas, Amílcar Falcão lembra que "é um campus, não é um pólo. Corresponde à presença da Universidade de Coimbra na Figueira da Foz em toda a sua plenitude".