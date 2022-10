Sindicato presta apoio jurídico a professora agredida na Figueira da Foz

João Pedro Campos Hoje às 20:42 Facebook

Docente de Educação Física de foi atacada por 10 pessoas à saída da Escola do 1º Ciclo de Vila Verde. Vítima já saiu do hospital

O Sindicato de Todos os Professores (STOP) vai prestar apoio jurídico à professora que, na terça-feira, foi agredida por 10 pessoas à saída da Escola do 1º Ciclo de Vila Verde, na Figueira da Foz. Os bombeiros da Figueira da Foz têm estado junto à escola, a pedido da Câmara.

"Achamos fundamental disponibilizar apoio jurídico à nossa colega, se ela assim o entender", aponta o coordenador geral do STOP, André Pestana, depois de se ter deslocado esta sexta-feira à escola para prestar solidariedade com a professora agredida e com os restantes docentes.

André Pestana apela ainda a que nenhum professor deixe passar ameaças ou agressões. "Que ninguém se cale quando for vítima de ameaças ou agressões. É fundamental que estas pessoas sejam julgadas e punidas. Juntos somos mais fortes", afirma.

A professora de Educação Física, de 40 anos, foi agredida por 10 pessoas, entre elas a mãe de um aluno, quando saía da escola na terça-feira. Foi transportada ao Hospital Distrital da Figueira da Foz com ferimentos considerados graves, tendo tido alta no dia seguinte.

O presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, visitou a escola na quinta-feira, enquanto a vereadora Olga Brás explicou que a Autarquia está em contacto com a Direção-Geral do Estabelecimentos Escolares e a PSP para a adoção das medidas convenientes.