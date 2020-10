JN Hoje às 12:18 Facebook

Um sismo de magnitude 3,7 na escala de Richter foi registado, esta quinta-feira, às 11.42 horas, a cerca de 35 quilómetros do Cabo Mondego, Figueira da Foz.

A informação foi divulgada esta manhã, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). "Foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) no concelho de Mira (Coimbra). Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Coimbra, Condeixa-a-Nova (Coimbra) e Porto (Porto)", explica o instituto.