Tony Carreira no São João da Figueira da Foz

O cantor Tony Carreira vai marcar presença na Festas da Cidade/São João da Figueira da Foz, que retomam este ano o formato anterior à pandemia da covid-19.

No final da sessão de Câmara de hoje, Pedro Santana Lopes confirmou aos jornalistas os festejos, que se vão realizar durante todo o mês de junho, com uma "programação rica" e concertos a cargo de artistas nacionais e locais.

Inserida nas Festas da Cidade/São João, volta também a realizar-se a Feira das Freguesias, entre 15 e 27 de junho, embora com interregno nos dias 20 e 21, segundo adiantou o vereador Manuel Domingues.

Trata-se de um evento gastronómico, em que cada freguesia do concelho convida algumas coletividades para confecionarem e servirem comida típica do seu território, que vai decorrer na Praça João Ataíde, com bastante animação.

Na sessão, Santana Lopes revelou que a Câmara resgatou o espaço do restaurante do Abrigo de Montanha, na Serra da Boa Viagem, após um acordo com o anterior concessionário, em que o isentou do pagamento das rendas em atraso no valor de 10 mil euros.

Questionado sobre o destino a dar ao edifício, o presidente do município da Figueira da Foz remeteu explicações mais para a frente, mas adiantou que não voltará a ser restaurante.

A reunião de hoje vai ter continuidade na próxima terça-feira, às 18:00, para discussão e aprovação das contas relativas ao ano económico de 2021.