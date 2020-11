Trio julgado por roubo e extorsão na Figueira da Foz

Hoje às 16:38 Facebook

Três jovens, com idades entre os 20 e os 23 anos, começaram esta terça-feira a ser julgados por sequestro, roubo e extorsão do proprietário de uma loja de roupa, na Figueira da Foz, em Coimbra.

Tudo aconteceu a 17 de setembro de 2018, na zona do Cabo Mondego. A vítima, hoje com 25 anos, recebeu uma mensagem de um rapaz que já conhecia e com quem tinha tentado marcar "encontros íntimos", a combinar estarem ambos na praia, pelas 22 horas. Ao chegar, apercebeu-se que tinha sido alvo de um embuste ao encontrar não só o seu conhecido como "mais dois homens, encapuzados, com óculos de sol e um deles a empunhar uma arma branca", contou esta terça-feira o próprio em tribunal.

