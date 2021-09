Tubarões levam à interdição de banhos em três praias na Figueira da Foz

João Paulo Costa Hoje às 20:01 Facebook

Três tubarões foram na tarde deste domingo avistados junto às praias da zona do Cabedelo, na Figueira da Foz, levando a Capitania a içar a bandeira vermelha, proibindo a presença de banhistas no mar, confirmou ao JN o comandante do Porto da Figueira da Foz, João Lourenço.

Segundo o responsável pela Capitania, que foi alertado às 17.50 horas por escolas de surf, os três tubarões eram "pequenos" e foram avistados "perto" da Praia da Casa, que fica junto das do Cabedelo e do Hospital, as três que vão continuar com bandeira vermelha pelo menos até ao final deste domingo.

"Amanhã, antes de içarmos qualquer bandeira, iremos fazer uma ação de vigilância, após a qual decidiremos se continua a bandeira vermelha ou regressa a verde", adiantou João Lourenço. O comandante da Capitania diz que "não é muito frequente" o avistamento de tubarões naquela zona.