Vítimas de naufrágio na Figueira da Foz eram de Cernache e Condeixa

JN Hoje às 21:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O naufrágio de uma embarcação de pesca desportiva, ao início da manhã deste sábado, ao largo da costa da Figueira da Foz, provocou quatro vítimas mortais e um ferido. Viviam em Cernache e em Condeixa.

O acidente aconteceu na praia do Hospital, na freguesia de São Pedro. O alerta foi dado cerca das 7 horas pelo único tripulante a sobreviver, que conseguiu chegar a terra, com ferimentos graves. Segundo a Autoridade Marítima Nacional, na sequência do alerta e das buscas, as outras quatro pessoas que estavam desaparecidas foram "localizadas na zona da rebentação" da praia. Ainda foram realizadas manobras de reanimação no areal, sendo depois as vítimas "transportadas em estado crítico para uma unidade hospitalar", mas sem sucesso.

Os cinco tripulantes estavam numa embarcação de pesca desportiva, que pertencerá ao Clube Desportivo da Figueira da Foz. Segundo a agência Lusa, a embarcação onde seguiam teria cerca de sete metros e tinha saído da barra da Figueira da Foz. As condições de navegabilidade à hora do acidente eram difíceis devido ao muito nevoeiro e ao mar agitado que se fazia sentir.