Desafiam a gravidade passeando sobre cabos a 120 metros de altura

Festival de equilibrismo sobre cordas conta com 195 atletas de 30 países.

Vêm de vários pontos do Mundo e vão estar, ao longo da semana, a caminhar sobre cordas junto aos passadiços do Cerro da Candosa, em Vila Nova do Ceira, no concelho de Góis. O Festival de Slackline (equilibrismo sobre cordas) realiza-se entre 13 cabos que unem os montes do desfiladeiro do Cabril até domingo.

A ideia surgiu através de um grupo de praticantes que já usa, há alguns anos, o Cerro da Candosa como cenário para fazer a atividade. "Em janeiro, na altura em que estávamos a terminar os passadiços, falámos sobre a possibilidade de fazer aqui um evento em larga escala, reunimos com o presidente e o vice-presidente da Câmara e conseguimos viabilizar o festival", conta o presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira, Alberto Machado.