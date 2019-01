Incêndio em habitação deixa casal e filho desalojados em Góis

Hoje às 11:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio destruiu esta sexta-feira uma habitação em Vila Nova de Ceira, concelho de Góis, distrito de Coimbra, e deixou um casal e uma criança desalojados.

Em declarações à agência Lusa, Jody Rato, comandante dos bombeiros voluntários de Góis, explicou que à chegada dos meios de socorro, cerca das 02 horas, a moradia "de construção antiga, mas renovada por dentro", estava "praticamente toda tomada pelas chamas" que terão tido origem numa chaminé.

"As pessoas estavam a descansar, mas aperceberam-se do ruído. A cobertura em madeira já estava a arder e o fogo alastrou", indicou Jody Rato, que assumiu o comando das operações de socorro no local.

O comandante disse ainda que cerca de 70 a 80% da casa foi afetada pelas chamas, tendo os bombeiros conseguido que o incêndio não atingisse a parte restante da habitação, localizada na povoação de Vila Nova de Ceira, no limite entre o concelho de Góis e o vizinho município da Lousã.

Os três desalojados, acolhidos em casa de familiares, são um casal com cerca de 30 anos e uma criança pequena, todos portugueses, adiantou a mesma fonte.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, o alerta foi dado à 01.55 horas e o combate às chamas decorreu durante cerca de hora e meia, tendo o incêndio sido dado como extinto às 03.22 horas.

No local, para além dos bombeiros de Góis, estiveram meios das corporações de Vila Nova de Poiares, Serpins e municipais da Lousã, com 16 operacionais, apoiados por oito viaturas.