Mais de 200 operacionais e nove meios aéreos combatem fogo em Góis

Um incêndio em mato em Góis está a mobilizar 254 operacionais, apoiados por 68 viaturas e nove meios aéreos, disse este sábado à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 14.48 e o incêndio "em zona de mato está ainda muito ativo", pelas 16:30, e "até ao momento não há qualquer povoação em risco".

O incêndio deflagrou em Amioso Cimeiro, na freguesia de Álvares, a freguesia mais a sul do concelho de Góis, no distrito de Coimbra, e faz fronteira com o distrito de Leiria.