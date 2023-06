Acidente com duas motas mata homem em Góis

Um homem morreu e outro ficou ferido com gravidade na sequência de um despiste de duas motas, na tarde deste sábado, na Estrada Nacional 2, em Góis.

O alerta foi dado pelas 15.30 horas e as autoridades encontraram as duas motas caídas numa zona de pinhal, junto à estrada. Uma das vítimas morreu no local e a outra foi transportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Ao que o JN conseguiu apurar, os dois homens viajavam juntos, estando a ser investigadas as causas do acidente.

No local estiveram os Bombeiros de Góis, a GNR e o INEM.