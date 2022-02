Recuperação dos incêndios deu origem a passadiços em Góis

Estrutura inaugurada esta tarde em Vila Nova do Ceira foi idealizada depois dos grandes fogos de 2017. Investimento de 168 mil euros pago por autarquias e cooperativa.

A Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira, em Góis, inaugura hoje à tarde os passadiços do Cerro da Candosa. Uma estrutura com 600 metros de extensão e 450 degraus, com vista para toda a freguesia, e que foi idealizada por aquele órgão autárquico depois dos grandes incêndios de outubro de 2017.

"Esta zona ardeu toda e, para a revitalizar, fizemos uma candidatura ao programa Valorizar Interior, no valor de 500 mil euros, que não foi aprovada. No entanto, não abandonámos a ideia e fomos à procura de outros parceiros para fazer a obra, não como a idealizámos, mas na dimensão possível", descreve ao JN o atual presidente da Junta, António Machado, que à altura do projeto era o tesoureiro.