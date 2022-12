Aldeias unem-se para ganhar valor e evitar despovoamento

Zulay Costa Hoje às 13:51 Facebook

O fenómeno não é novo e parece difícil de travar, mas há redes que têm vindo a trabalhar para fixar os locais e atrair novos residentes, mantendo as aldeias vivas e evitando que fiquem totalmente despovoadas.

É certo que nem todas são iguais. Há fatores como a localização (próximas de grandes centros urbanos, de praias ou com bons acessos), dimensão (abaixo de um determinado limiar demográfico é difícil reverter o despovoamento) e área envolvente (se tiver dinamismo económico e emprego é mais atrativa) que "fazem toda a diferença" e tem salvado alguns lugares, explica o geógrafo João Ferrão, ex-secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades. Mas para as que não têm essas vantagens a seu favor, a "revitalização só acontecerá a partir de estímulos externos".

Há projetos e casos que mostram que "não é inevitável que as aldeias caiam no esquecimento e desapareçam do mapa", realça João Ferrão. Do retorno de emigrantes a nómadas digitais, passando por projetos turísticos, há vários exemplos de como fixar locais e atrair "fluxos externos de pessoas". A organização das aldeias em rede (ler exemplos ao lado) permite ganhos de "escala e dão visibilidade". Podem não ter força suficiente para inverter a tendência de despovoamento, mas "indiciam que é possível animar dinâmicas e processos que contribuam para a revitalização pelo menos de algumas".