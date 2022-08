Hoje às 20:58 Facebook

Uma pessoa ficou ferida, nesta tarde de sexta-feira, na Lousã, distrito de Coimbra, após um choque entre dois veículos ligeiros.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 342, no qual resultaram também dois feridos sem gravidade, Os Bombeiros da Lousã e uma viatura de assistência médica estiveram no local, tendo o paciente com maior gravidade sido transportado para uma unidade hospitalar, em Coimbra.