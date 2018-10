Hoje às 14:45 Facebook

O município da Lousã optou por não aplicar as taxas máximas nos impostos locais em 2019, mantendo os índices em vigor este ano.

Em comunicado, a Câmara Municipal presidida por Luís Antunes, do PS, realça que abdica de "cerca de 424 mil euros de receita" no próximo ano, "ficando esta verba no orçamento das famílias", segundo uma deliberação da Assembleia Municipal (AM).

