Lousã bate recorde do dia com temperatura de 46,3 graus

Lousã bateu, esta quarta-feira, o recorde da temperatura máxima registada em Portugal com 46,3 graus, revelou ao final da tarde fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundos os dados recolhidos nas estações meteorológicas do IPMA espalhadas pelo pais, seguiu-se Santarém com 46,2, Amareleja (Moura) com 45,6, Mora com 45,4, Alvega (Abrantes) atingiu 45,2 e Reguengos 45,1.

Ainda segundo o IPMA, mais meia centena de estações em todo o país registaram temperaturas entre os 40 e os 45 graus.