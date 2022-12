"Quem quer conhecer as aldeias de xisto tem de vir ao Talasnal"

João Pedro Campos Hoje às 13:51 Facebook

Comerciantes falam do crescimento turístico de um lugar sem residentes.

Emídio Lopes abriu uma mercearia típica na aldeia do Talasnal, aldeia de xisto na serra da Lousã, em 2009. O movimento, admite, está a crescer desde o início. "A procura pela aldeia é crescente e ajudou muito terem arranjado a estrada até aqui. Não tem nada a ver com o que era quando abri, que estava cheia de buracos. Agora o acesso é muito melhor", admite o empresário, que, para além do espaço, tem também alojamentos a seu cargo. "É muito trabalho, mas é compensador", admite.

O Talasnal tornou-se, nos últimos anos, uma aldeia totalmente virada para o turismo. "O último habitante que aqui estava regularmente morreu há uns cinco anos. Há pessoas que têm cá casa, mas vêm só em períodos de férias ou fim de semana", aponta Emídio.