Veados na Serra da Lousã com maior procura nacional

A procura por veados na Serra da Lousã aumentou nos últimos dois anos a nível nacional, e o interesse de visitantes estrangeiros não teve uma diminuição significativa com a pandemia. Os promotores estão satisfeitos, mas garantem não querer um turismo de massas na zona.

"Não digo números porque não queremos massificar o turismo nesta zona. O que as pessoas procuram ao vir aqui é sossego, e com a massificação não é isso que vai acontecer", defende Alfredo Mateus, lembrando o que já vem acontecendo, aos poucos, com as aldeias de xisto daquela região.

"Em agosto é quase impossível ir à aldeia do Talasnal. Não é isso que se pretende neste tipo de turismo", adianta. No entanto, admite uma maior procura, sobretudo nacional. "Com a pandemia, os portugueses descobriram o interior do país e têm procurado mais este turismo de natureza", destaca.