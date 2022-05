Agrupamento de escolas de Mira vence Escolíadas

O Agrupamento de Escolas de Mira venceu a 31ª Escolíadas Glicínias Plaza, que decorreu no Pavilhão Multiusos de Febres, Cantanhede, com 800 pessoas na assistência.

Na finalíssima do concurso das escolas secundárias da região Centro - composto por provas de música, teatro, artes plásticas e dança - participaram ainda a Secundária de Vagos, que ficou em segundo lugar, e a Secundária D. Dinis de Coimbra, que terminou no terceiro posto da competição, que decorreu no passado sábado.

Este festival conta com o apoio da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, do Instituto Português do Desporto e Juventude e da Direção Regional de Cultura do Centro.

Segue-se agora a Gala de Entrega de Prémios que contará com a apresentação de quatro provas de musica e dança e a presença de duas claques. A gala terá lugar no próximo dia 3, no Cineteatro Messias da Mealhada, pelas 21.30 horas. Este último espetáculo irá reunir em exclusivo grande parte dos alunos e professores envolvidos nesta edição do projeto, premiando os participantes.