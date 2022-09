Dezassete pessoas resgatadas no fim de semana nas praias de Mira

Hoje às 13:17 Facebook

O serviço de prevenção ao afogamento efetuou 17 resgates, no fim de semana, nas praias do concelho de Mira, distrito de Coimbra, revelou esta segunda-feira a Associação de Nadadores-Salvadores de Mira (Adamastor).

Este é um serviço que é assegurado umas semanas antes e umas semanas depois da época balnear, que garante a prevenção nas praias do concelho, no âmbito do protocolo celebrado em parceria entre a Câmara Municipal de Mira e a Adamastor.

"No sábado, houve três salvamentos, em que foram quatro pessoas resgatadas. No domingo, houve 13 salvamentos ao longo do dia", revelou à agência Lusa o coordenador da Associação de Nadadores-Salvadores de Mira, Diogo Morais.

De acordo com a fonte, apesar de terem sido resgatados portugueses, a maioria eram estrangeiros.

Um dos fatores que obrigou a esta situação deve-se ao bom tempo que leva "muita gente à praia" e muitas das pessoas "não tinham noção de que já não era praia vigiada".

Outra das razões deve-se ao facto de, principalmente no domingo, o mar "aparentar estar calmo".

"Onde as pessoas pensavam que ainda estavam mais seguras, que diziam que viam o mar, era exatamente onde estava os agueiros, que é aquela corrente de retorno", explicou Diogo Morais.

Foram efetuados 17 salvamentos, no total.No entanto, nenhuma vítima teve de ser levada para o hospital.

Foi um "excelente trabalho realizado neste fim de semana em que se verificou muito calor e o mar estava 'traiçoeiro', com muitos agueiros e que por isso mesmo tiveram [os nadadores-salvadores] muito trabalho", disse também hoje o presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida.

"Como já estamos fora da época balnear, felizmente temos o serviço de prevenção. Em boa hora a Câmara Municipal investiu neste projeto que assegura a prevenção no período após a época balnear. Nesta altura do ano não há vigilância, há apenas esta prevenção feita por dois nadadores-salvadores e uma moto-quatro, e que é suportada pela Câmara Municipal", concluiu.

O acordo entre a autarquia e a Adamastor engloba a cedência de uma moto-quatro pelo município à associação, o pagamento do combustível para o seu funcionamento, dois nadadores-salvadores, bem como o restante material necessário para o exercício das funções.

A época balnear terminou no dia 11 e o serviço de prevenção ao afogamento decorre até ao dia 2 de outubro.