Obras no mercado da Praia de Mira concluídas em junho

Câmara aponta o dedo ao empreiteiro pelo atraso de um ano.

As obras no mercado da Praia de Mira deverão ficar concluídas no início do mês junho, após "atraso sucessivo do empreiteiro", revelou à Lusa o presidente da Câmara de Mira, Raul Almeida.

As obras de requalificação e modernização do mercado da Praia de Mira estavam previstas, inicialmente, acabar no final de julho do ano passado, no entanto, prevê-se que esteja concluída no "início de junho". "Foram essencialmente atrasos do empreiteiro que levaram a que atrasasse a obra substancialmente", sublinha Raul Almeida.

Plano de trabalhos

Após reuniões com o empreiteiro responsável pela obra obra, foi possível definir um acordo entre as duas partes, que estabelece "um plano de trabalhos semanal, de forma a que o mercado esteja pronto no início de junho". Trata-se de um "plano de trabalho" para que se conseguisse "encurtar os prazos" e "chegar ao início do verão com o mercado pronto", adianta.

O Município de Mira procedeu nas últimas "duas/três semanas" a um acompanhamento semanal da obra e o que está no "acordo está a ser cumprido e agora vai ser ratificado na próxima reunião de Câmara (quarta-feira)", esclarece o autarca.

A empreitada de requalificação e modernização do mercado da Praia de Mira é uma intervenção que ascende cerca de 350 mil euros, e que é cofinanciada pelos programas comunitários do MAR2020 e do PDR2020. O projeto "vai dar uma nova dinâmica ao mercado, nomeadamente cultural e gastronómica.