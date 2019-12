Centro de Saúde de Miranda do Corvo foi reaberto

Hoje às 12:48 Facebook

O Centro de Saúde de Miranda do Corvo reabriu, esta quarta-feira, e retomou o "normal funcionamento".

"Após o incidente verificado no passado fim de semana, com o rebentamento do quadro elétrico" do edifício, "os utentes podem (...) recorrer à sua unidade de saúde entre as 10 horas e as 18 horas", segundo uma nota que o gabinete de relações públicas da Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro enviou à agência Lusa.

No texto, é salientado que "a pronta intervenção da ARS, através do Departamento de Instalações e Equipamentos e do Gabinete de Sistemas de Comunicações, dos serviços competentes da Câmara Municipal e dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo possibilitou ultrapassar o problema em tempo útil".

Uma explosão no quadro elétrico do Centro de Saúde, no distrito de Coimbra, obrigou, no domingo, ao encerramento dos serviços aos utentes e a mudança dos cuidados médicos a doentes agudos para a Extensão de Saúde de Semide, também no concelho de Miranda do Corvo.

As consultas programadas para os últimos dias não foram efetuadas por falta de capacidade de resposta.