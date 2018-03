Homem morre em acidente de trator em Miranda do Corvo

Hoje às 15:52 Facebook

Um homem de 49 anos morreu hoje, no concelho de Miranda do Corvo, distrito de Coimbra, vítima de um acidente com um trator agrícola.

O comandante da corporação de Miranda do Corvo, Fernando Jorge, adiantou que, à chegada dos bombeiros, o homem estava já morto e estava debaixo do veículo agrícola, num terreno atrás da sua residência, em Vale Simões.

O alerta para os bombeiros foi dado cerca das 12.30 horas por uma filha da vítima.

O óbito foi confirmado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

No local estiveram nove elementos dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, apoiados por três viaturas.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra.