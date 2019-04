João Pedro Campos Hoje às 13:16 Facebook

Duas pessoas ficaram desalojadas na manhã desta segunda-feira, na sequência de um incêndio em sua casa, na localidade de Espinho, Miranda do Corvo.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra contou ao JN que a casa ficou parcialmente destruída, não estando, no momento, habitável. Nenhum dos moradores sofreu ferimentos.

No incêndio, que começou pelas 11.20 horas, estiveram os Bombeiros de Miranda do Corvo, com nove viaturas e 26 elementos.