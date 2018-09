Incêndio em Miranda do Corvo afeta uma loja e uma habitação

Bárbara Figueiredo Hoje às 15:00 Facebook

Na noite de terça-feira em Miranda do Corvo, distrito de Coimbra, o fogo "destruiu parte de uma loja de material de construção civil", tendo todo o recheio da loja ficado danificado e afetado um apartamento, ficando uma pessoa desalojada.

Fonte do Comando dos Bombeiros de Miranda do Corvo adiantou ao JN que a loja ardia "com grande intensidade" e que a situação estava agravada, uma vez que o material era "bastante inflamável".

As chamas atingiram ainda o primeiro andar de uma habitação, deixando uma pessoa desalojada, tendo a situação de alojamento sido resolvida pelas autoridades.

O alerta para o incêndio ocorreu pelas 21.48 horas e demorou cerca de uma hora até estar dominado, tendo a loja ficado sob vigilância até às 9 horas desta quarta-feira, segundo o comandante dos Bombeiros.

No local encontraram-se os Bombeiros de Miranda do Corvo, a Proteção Civil, Guarda Nacional Republicana e Técnicos da Câmara Municipal.