Incêndio em casa faz um morto e cinco feridos em Miranda do Corvo

Um homem de 56 anos morreu, esta segunda-feira, num incêndio numa casa em Bubau, Miranda do Corvo.

Fonte dos Bombeiros de Miranda do Corvo adiantou ao JN que o fogo parece ter começado num quarto, no rés-do-chão da casa, e que posteriormente alastrou para as restantes divisões do mesmo piso.

Para além da vítima mortal, registaram-se ainda cinco feridos, entre eles a mulher e dois filhos, de 17 e 21 anos de idade.

No local estiveram 15 elementos dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo com o apoio de seis viaturas.