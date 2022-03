Trabalhador morre atropelado numa obra em Miranda do Corvo

Um homem de 39 anos morreu na tarde desta quinta-feira, depois de ter sido atropelado por um pesado numa obra em que trabalhava, em Vale do Açor, Miranda do Corvo.

O acidente ocorreu por volta do meio-dia numa empreitada do Metro Mondego. A vítima, que não tinha nacionalidade portuguesa, ainda foi sujeita a manobras de reanimação mas o óbito foi declarado no local.

Estiveram presentes os Bombeiros de Miranda do Corvo, uma ambulância e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM, num total de 12 operacionais.