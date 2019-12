"Dique colapsou", diz presidente da Câmara de Montemor-o-Velho

Ontem às 22:29 Facebook

Um dique do leito periférico direito do rio Mondego, em Montemor-o-Velho, soçobrou à força das águas, cerca das 22 horas deste domingo. Para já, não é necessário evacuar povoações.

"O dique colapsou e também transbordou", disse o presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão, em declarações aos jornalistas no local do sinistro, perto da localidade de Casal Novo do Rio.

"Vamos monitorizar daqui para a frente", acrescentou Emílio Torrão, convencido de que o leito principal do Mondego será capaz de acomodar a água que estava contida por este dique, nas imediações de Casal Novo do Rio. "Não será preciso evacuar nenhuma povoação", disse o autarca.

"Esta água vai voltar ao leito central" do Mondego, disse Emílio Torrão. "O escoamento é franco, é bom e é isso que nos dá esta tranquilidade", acrescentou o autarca, sustentando que a Proteção Civil municipal "está preparada" para o que vier.

O dique em causa, no leito periférico direito do rio Mondego, em Montemor-o-Velho, oposto àquele onde este domingo foi identificado um aluimento de terras, estava a ser reforçado com pedras, tela e sacos de areia.