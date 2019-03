João Pedro Campos Hoje às 18:45, atualizado às 19:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas pessoas ficaram encarceradas após o despiste de uma viatura ligeira, na tarde desta sexta-feira, em Tentúgal, Montemor-o-Velho.

O despiste ocorreu pelas 17.50 horas.

As vítimas, de 50 anos e 16 anos, foram desencarceradas e transportadas para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra com ferimentos considerados graves.

No local estiveram os Bombeiros de Montemor-o-Velho com 18 elementos e sete viaturas e duas viaturas do INEM.